RESORTTRUST mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RESORTTRUST veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 23,20 JPY gegenüber 49,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat RESORTTRUST 57,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,96 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at