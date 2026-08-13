RESORTTRUST: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RESORTTRUST ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RESORTTRUST die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25,75 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,41 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61,26 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,80 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at