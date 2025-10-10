|
Resources Connection informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Resources Connection stellte am 08.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 120,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 136,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
