10.10.2025 06:31:29

Resources Connection informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Resources Connection stellte am 08.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 120,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 136,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Fernost mit Abgaben
An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenschluss nach unten.
