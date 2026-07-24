24.07.2026 06:31:29

Resources Connection öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Resources Connection präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 106,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 139,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,210 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 551,33 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 452,01 Millionen USD.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,150 USD und einen Umsatz von 452,00 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:07 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen