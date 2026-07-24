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24.07.2026 06:31:29
Resources Connection öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Resources Connection präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 106,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 139,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,210 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -5,800 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 551,33 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 452,01 Millionen USD.
Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,150 USD und einen Umsatz von 452,00 Millionen USD beziffert.
Redaktion finanzen.at
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