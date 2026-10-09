Resources Connection: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Resources Connection hat am 07.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Resources Connection ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at