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10.04.2026 06:31:29
Resources Connection stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Resources Connection hat am 08.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Resources Connection vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,62 Prozent auf 107,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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