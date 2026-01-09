|
09.01.2026 06:31:28
Resources Connection verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Resources Connection hat am 07.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,080 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Resources Connection mit einem Umsatz von insgesamt 117,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,15 Prozent verringert.
