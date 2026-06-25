Resouro Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Resouro Gold präsentierte am 23.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Resouro Gold -0,070 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at