Resouro Strategic Metals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Resouro Strategic Metals veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 AUD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 AUD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 AUD. Im Vorjahr waren -0,080 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at