Resouro Strategic Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Resouro Strategic Metals hat am 17.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Resouro Strategic Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 AUD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at