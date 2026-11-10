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10.11.2026 06:31:29
Resouro Strategic Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Resouro Strategic Metals hat am 08.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 AUD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 AUD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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