Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.11.2026 15:07:56
"Respektlose" Forderungen: IG Metall zeigt VW-Arbeitgebern vor Tarifrunde die kalte Schulter
Die Tarifgespräche bei VW starten gerade erst, da sind die Fronten schon maximal verhärtet. Vertreter der IG Metall bezeichnen die geplanten Einschnitte durch die Arbeitgeber als respektlos. Die Gewerkschaft sehe daher keinerlei Grund, eigene Positionen auch nur ein Stück zu korrigieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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