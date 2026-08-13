Respiratorius Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Respiratorius Registered stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 SEK gegenüber -0,350 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at