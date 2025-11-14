Respiratorius Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Respiratorius Registered äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Respiratorius Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 SEK je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at