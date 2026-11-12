Respiratorius Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Respiratorius Registered hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at