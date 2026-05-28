Respiratorius Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Respiratorius Registered hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Respiratorius Registered ein EPS von -0,390 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at