Respiratorius Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Respiratorius Registered hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,21 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,370 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,170 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -1,890 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at