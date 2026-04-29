UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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29.04.2026 10:16:26
Responsible Investment: UBS Asset Management steigt ab
Der Responsible Investment Brand Index 2026 zeigt: Schweizer Asset Manager sind beim nachhaltigen Investieren substanziell stark, kommunizieren es aber zu wenig überzeugend. UBS Asset Management fällt auf Rang sieben zurück und verliert den Avant-Gardist-Status.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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