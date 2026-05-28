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28.05.2026 06:31:29
Responsive Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Responsive Industries ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Responsive Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Responsive Industries im vergangenen Quartal 4,30 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Responsive Industries 3,81 Milliarden INR umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,57 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,46 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Responsive Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,94 Milliarden INR im Vergleich zu 14,18 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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