Responsive Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Responsive Industries präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 INR. Im Vorjahresviertel hatte Responsive Industries 1,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at