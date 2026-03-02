|
02.03.2026 06:31:29
Ressources Robex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ressources Robex hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,30 AUD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 AUD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 72,7 Millionen AUD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ressources Robex 45,9 Millionen AUD umgesetzt.
Ressources Robex vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,730 AUD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 AUD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 246,87 Millionen AUD vermeldet. Im Vorjahr hatte Ressources Robex 175,28 Millionen AUD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.