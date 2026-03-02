Ressources Robex hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ressources Robex hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,30 AUD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 AUD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 72,7 Millionen AUD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ressources Robex 45,9 Millionen AUD umgesetzt.

Ressources Robex vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,730 AUD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 AUD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 246,87 Millionen AUD vermeldet. Im Vorjahr hatte Ressources Robex 175,28 Millionen AUD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at