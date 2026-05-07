Restamax: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Restamax stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 81,7 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at