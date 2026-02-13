Restamax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Restamax hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Restamax 0,320 EUR je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 120,0 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 101,8 Millionen EUR.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,540 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 358,00 Millionen EUR, gegenüber 427,10 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16,18 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,470 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 360,44 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at