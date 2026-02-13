13.02.2026 06:31:29

Restamax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Restamax hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Restamax 0,320 EUR je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 120,0 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 101,8 Millionen EUR.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,540 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 358,00 Millionen EUR, gegenüber 427,10 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16,18 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,470 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 360,44 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:10 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen