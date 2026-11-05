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05.11.2026 06:31:28
Restamax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Restamax hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Restamax hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 98,7 Millionen EUR gegenüber 91,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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