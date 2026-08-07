Restamax stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Restamax lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Restamax noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 95,6 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at