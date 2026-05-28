Restart Life Sciences stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Restart Life Sciences stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Restart Life Sciences -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at