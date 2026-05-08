Restaurant Brands International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Restaurant Brands International äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,26 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at