Restaurant Brands International LP Partnership Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Restaurant Brands International LP Partnership Units ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Restaurant Brands International LP Partnership Units die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,34 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Restaurant Brands International LP Partnership Units 0,700 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 3,11 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,03 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at