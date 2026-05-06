Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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06.05.2026 23:47:00
Restaurants really don’t want to sell fake meat — and Beyond Meat is suffering
Beyond Meat’s stock fell further on Wednesday after the maker of meat alternatives offered a weak forecast.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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