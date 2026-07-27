Restile Ceramics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Restile Ceramics hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Restile Ceramics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 7,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at