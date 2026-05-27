27.05.2026 06:31:29

Restile Ceramics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Restile Ceramics hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 318,84 Prozent auf 14,5 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Restile Ceramics ein Ergebnis je Aktie von -0,100 INR vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 56,29 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 14,30 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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