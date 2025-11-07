Restile Ceramics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Restile Ceramics stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,05 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Restile Ceramics noch ein Gewinn pro Aktie von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,7 Millionen INR – ein Plus von 532,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Restile Ceramics 3,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at