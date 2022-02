Restrukturierungsexperte soll Krisenbank Monte dei Paschi leiten

Das verstaatlichte italienische Kriseninstitut Monte dei Paschi di Siena (MPS) vollzieht einen Wechsel an der Spitze. Künftig soll der umbauerfahrene ehemalige Chef der polnischen Bank Pekao, Luigi Lovaglio, als Vorstandschef die Geschicke des ältesten Geldhauses der Welt leiten, kündigte das Institut am Montag in Siena an.