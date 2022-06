Resumen: Temenos es galardonado en la Encuesta de acuerdos 2022 con más del doble de nuevos acuerdos que el siguiente proveedor encuestado

GINEBRA, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) ha sido catalogado como el único 'Global Power Seller' en la prestigiosa Encuesta de acuerdos de plataformas bancarias globales 2022 de Forrester, cuyos resultados se presentan en el informe 'Identify The Winners In A Consolidating Banking Platform Market To Make Informed Transformation Decisions'. Como se indica en el informe de Forrester, Temenos consiguió más acuerdos bancarios globales nuevos que ningún otro proveedor encuestado en 2021.