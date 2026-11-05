Resurs legte Quartalsergebnis vor

Resurs veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,92 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Resurs noch ein Gewinn pro Aktie von 0,860 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Resurs mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at