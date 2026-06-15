Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.06.2026 13:36:54
Retail investors face tighter limits than funds in SpaceX IPO flipping
Underwriters and brokerage platforms impose market restrictions on flipping because it can destabilise the stockWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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