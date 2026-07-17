The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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17.07.2026 12:00:00
Retail investors had been outperforming the market since May. Not any more.
Retail investors had a pretty strong two-month stretch when they were outperforming the broader market by as much as 10 percentage points.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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