Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.06.2026 18:29:00
Retail investors have been buying more SpaceX shares than all of the ‘Magnificent Seven’ combined
Retail investors net bought $369.8 million worth of SpaceX stock in the first three days of trading.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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