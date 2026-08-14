Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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14.08.2026 14:43:00
Retail sales slump. Cheaper gas and an Amazon Prime hangover are the chief culprits.
Sales at U.S. retailers fell in July for the first time in 14 months, but not because the economy sputtered. Americans spent less at gas stations because of lower oil prices and they bought less online after Amazon’s summer sales bonanza.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Amazon
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13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
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11.08.26
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