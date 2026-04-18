TMC Aktie
ISIN: KR7217590009
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18.04.2026 19:30:00
Retail Sentiment on TMC Has Flipped Bullish Even as the Stock Sits 17% Down This Year
Geopolitical uncertainty has been a boost for the critical minerals market, and TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) has emerged as one of the most high-profile speculative plays in the space. The company's growth strategy is built around extracting mineral nodules from the seabed of coastal waters. These nodules contain minerals including cobalt, copper, manganese, and nickel, and TMC is betting that it can gain the necessary regulatory approvals and begin mining these valuable resources underwater.TMC went public through a merger with a special-purpose acquisition company in September 2021 and has seen some volatile swings since its debut. The company's share price is up 81% over the last year, but it's seen a big pullback from its high. The company's share price is down 50% from its valuation peak and 13.5% in 2026. On the other hand, the stock appears to be gaining favor among retail investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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