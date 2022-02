Retail Value: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Retail Value hat am 25.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Retail Value ein EPS von -0,480 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Retail Value im vergangenen Quartal 5,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 86,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Retail Value 40,1 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,25 USD. Im Vorjahr hatte Retail Value -4,720 USD je Aktie erwirtschaftet.

Retail Value hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 55,60 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 67,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 169,73 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,490 USD sowie einen Umsatz von 140,72 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at