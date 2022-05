Retail Value: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Retail Value hat sich am 03.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,070 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

