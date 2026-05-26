Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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26.05.2026 22:15:00
Retailers Dominated the Headlines This Earnings Season -- Here Are the Winners and Losers
It's been a challenging year for retailers. Inflation, geopolitical conflicts, and tariffs drove up costs, while the same macro headwinds curbed consumer demand for new products. However, not all retailers sank with the broader sector. Let's review the winners and losers from this earnings season, and where those stocks might head over the next year.Image source: Getty Images.Target's (NYSE: TGT) first-quarter earnings report impressed investors as its comparable sales finally grew again after a year-long slowdown. It expects net sales to grow 4% for the full year, compared with its prior outlook of 2% growth and its 2% decline in fiscal 2025 (which ended this February).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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