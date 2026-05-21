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21.05.2026 18:43:05
Retailers Say Squeezed Shoppers Are Focused on Deals
Walmart, Target and TJ Maxx recently reported increases in sales, but shoppers are seeking out low-price items and cutting back in some categories, a potentially worrying sign for the U.S. economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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