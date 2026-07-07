WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
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07.07.2026 06:00:22
Retailers warn over potential scale of Burnham’s proposed warehouse tax
Prospective UK premier wants to fund business rates cut for pubs, clubs and music venues by placing higher levies on warehouses and other large commercial sitesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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