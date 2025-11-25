Retailors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Retailors hat sich am 23.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,730 ILS erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 707,3 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 641,7 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at