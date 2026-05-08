Retal Urban Development Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Retal Urban Development Company Registered präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,12 SAR gegenüber 0,140 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Retal Urban Development Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 577,4 Millionen SAR im Vergleich zu 567,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at