Retal Urban Development Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Retal Urban Development Company Registered hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,10 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent auf 764,7 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 676,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at