Retal Urban Development Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Retal Urban Development Company Registered lud am 15.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,180 SAR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Retal Urban Development Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 705,9 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 588,5 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 19,95 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,590 SAR. Im letzten Jahr hatte Retal Urban Development Company Registered einen Gewinn von 0,530 SAR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Retal Urban Development Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,06 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 18,16 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,515 SAR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2,46 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at