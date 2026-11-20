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20.11.2026 06:31:28
Retension Pharmaceuticals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Retension Pharmaceuticals hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Retension Pharmaceuticals ebenfalls 0,190 USD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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